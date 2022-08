Le Business du bonheur

Il se décline en slogans publicitaires, en techniques d’éducation et de management. En programmes politiques même (étudiez le cas d’école David Cameron). C’est grâce à lui qu’on supporte l’adversité, les contrariétés, la mort qui inéluctablement nous guette… Le bonheur est là. Partout. Pas loin. À portée de main. Il suffirait de s’en saisir, de chercher au fond de nous-mêmes de quoi affronter la vie et être heureux. Manipulation collective ou véritable service psychologique? Rythmé par des psychiatres, des sociologues, des consultants, une philosophe et le fondateur de la psychologie positive (Martin Seligman), des extraits de films (L’Épouvantail, Rocky, Les Bronzés) et de série (La Petite Maison dans la prairie), le documentaire réalisé par Jean-Christophe Ribot et Claire Alet se demande si le développement personnel est la clé du bonheur contemporain. Il se penche sur un marché estimé à 3 milliards d’euros annuels, animé par des youtubeurs éphémères et des entrepreneurs internationaux. Il part sur les traces d’Anthony Robbins, le coach le plus célèbre au monde, un mec dont le métier est de rendre heureux les gens à qui il promet bonheur, amour et richesse. Il évoque Marie Kondo et ses conseils de rangement, Lise Bourbeau, une vendeuse de tupperwares qui appelle à écouter son corps, ou encore Léna Situations et ses recettes de bon sens pour attirer le positif. Un intéressant tour de la question, bien argumenté.

Documentaire de Jean-Christophe Ribot et Claire Alet. 7