Vannes peu subtiles et vulgarité sont au menu de Neuilly-Poissy, comédie où Max Boublil est envoyé en prison pour fraude fiscale.



Daniel porte des mocassins sans chaussettes, se moque de l’addiction au shopping de sa femme et s’apprête à acheter un nouveau resto, surtout très près d’un distributeur de billets. Ce n’est une surprise que pour lui quand il est arrêté pour fraude fiscale et envoyé en prison, où on lui conseille de dissimuler sa judéité s’il veut s’intégrer, ou ne pas se faire désintégrer.



Comédie ou pas comédie? Les vannes pas souvent subtiles, et la vulgarité de certaines scènes penchent pour le premier cas, mais le ton est brouillé par les situations dramatiques qui surgissent à l’ombre des cellules (pour rappeler que la prison, c’est pas drôle), tout comme par la croisade héroïque de Daniel qui se met en tête de réconcilier juifs et musulmans avec quelques boulettes de viande et un maximum de clichés.