Plutôt du genre à voir les choses en grand, Ridley Scott s’est donc fendu d’une (très) longue fresque vintage à mimiques et postiches centrée sur les dérives bling-bling et criminelles de l’une des familles phares du monde de la mode, avant de s’attaquer à son Napoleon avec Joaquin Phoenix. Dans House of Gucci, le réalisateur culte d’ Alien et autre Blade Runner se prend d’évidence pour Martin Scorsese, mais il n’en a hélas pour le coup ni l’inspiration ni surtout la folie. En montagnes russes, le film fait trop souvent la part belle aux assommants numéros transformistes de seconds rôles (Al Pacino, Jared Leto…) qui cabotinent dans un festival de mauvais accents. Making of, entre autres suppléments Blu-ray.

De Ridley Scott. Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons. 2 h 37. Dist: Universal. 5