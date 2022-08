© National

Artificier le plus facétieusement perché du cinéma américain, Michael Bay (Bad Boys, Transformers) ne s’embarrasse d’aucune vraisemblance et s’en donne à cœur joie dans ce spectaculaire thriller d’action conçu comme un véritable shoot d’adrénaline qui embarque deux braqueurs aux abois à bord d’une ambulance lancée à fond la caisse dans les rues de Los Angeles. Ce faisant, il place le spectateur dans une amusante position schizophrène, partagé qu’il est entre fascination et consternation face à ce divertissement épileptique au scénario résolument crétin. Mais la folle et virtuose efficacité de l’ensemble finit indéniablement par faire pencher la balance du côté de la fascination pure. Divers suppléments DVD.