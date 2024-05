En télé ce soir: Le Papotin, un média pas comme les autres

D’abord journal annuel, aujourd’hui émission télé, Le Papotin est un média entièrement conçu par des personnes autistiques. Aujourd’hui ses journalistes partent à la rencontre des artistes et des politiques.

« Est-ce que ça ne vous a pas fait peur au départ le monde du cinéma? » « Quelle est votre terreur la plus intense? » « Est-ce que vous avez des démons en vous? » « Est-ce que vous aimez la nuit? » « Qu’est-ce que vous avez fait entre 40 et 50 ans? » « Comme vous vivez dans la célébrité, est-ce qu’il y a beaucoup de gens qui vous disent bonjour? » « Que s’est-il passé de difficile dans ton enfance? » « Quand tu étais petit, pourquoi mangeais-tu toujours des plats surgelés? » Les questions défilent. Directes. Anecdotiques. Fortes. Personnelles. Inattendues et un brin surréalistes… Révélé aux yeux du grand public à l’âge de 13 ans pour son rôle de Momo dans La vie est un long fleuve tranquille, Benoît Magimel est à l’Institut du monde arabe devant les journalistes atypiques du Papotin.



Le Papotin, à la base, c’est une publication annuelle pas comme les autres créée en 1989. Sa particularité? La rédaction est composée de journalistes non professionnels souffrant de troubles autistiques. Depuis septembre 2022, sur une idée des réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables, Hors normes), le Papotin est décliné sous la forme d’une émission télé plus ou moins mensuelle diffusée sur France 2. Emmanuel Macron, Virginie Efira, Angèle mais aussi Ginette Kolinka (la mère du batteur de Téléphone), survivante du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-­Birkenau se sont prêtés à l’exercice. Un rendez-vous hors norme qui libère la parole à l’heure où le journalisme se sclérose…