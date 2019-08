L'actrice américaine popularisée par son rôle dans The Help incarnera l'ancienne première dame des États-Unis et épouse de Barack Obama dans une nouvelle série, annonce le site Deadline.

Viola Davis, qu'on connait aussi pour son rôle dans la série How To Get Away with Murder, sera également productrice exécutive de First Ladies. Le projet est développé par Lionsgate TV et Showtime.

La série s'intéressera aux femmes qui ont apporté une contribution significative au cours de leur passage à la Maison Blanche, lorsque leur mari était président. Selon Deadline, la première saison se concentrera sur Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama.

En ce qui concerne Viola Davis, elle est actuellement en plein tournage de la sixième et dernière saison de How To Get Away with Murder.