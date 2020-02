L'an dernier, avec Brol, elle avait triomphé dans trois catégories (album, artiste solo féminine et chanson française). Cette année, Brol 2 sous le bras, Angèle est à nouveau la grande favorite des Décibels Music Awards. L...

L'an dernier, avec Brol, elle avait triomphé dans trois catégories (album, artiste solo féminine et chanson française). Cette année, Brol 2 sous le bras, Angèle est à nouveau la grande favorite des Décibels Music Awards. Les Victoires de la musique de Wallonie-Bruxelles. La jeune femme qui fera bientôt ses débuts au cinéma avec Marion Cotillard dans une comédie musicale (Annette) réalisée par Leos Carax a décroché pas moins de sept nominations. Artiste féminine de l'année, chanson française, concert mais aussi par deux fois clip vidéo (Balance ton quoi, Flou) et hit de l'année (Balance ton quoi, Tout oublier). Il y a quelques vastes blagues. Comme Behind The Pines et Winter Woods sélectionnés dans la catégorie rock et alternatif. Mais rien d'étonnant pour ce genre de cérémonie. Autant éteindre la télé pour s'écouter La Jungle, le Wild Classical Music Ensemble, le Prince Harry, les Choolers et Lyenn... Pour cette cinquième édition, le prix d'honneur sera décerné à Lio.