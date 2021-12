Les 8 projets retenus pour le programme d'accompagnement de Court-Circuit joueront devant un parterre de pros ce samedi au Botanique. Voici de quoi consoler ceux qui auraient voulu les découvrir sur scène mais ne pourront pas, mesures sanitaires obligent.

Cette année, pour alterner avec son traditionnel concours, Court-Circuit a mis en place un dispositif d'accompagnement sobrement intitulé "Music Program". Quatre styles musicaux sont ainsi mis à l'honneur, avec deux groupes émergents sélectionnés pour chacun d'eux par des jurys spécialisés.

À la veille de ce qui aurait dû être une grande fête de clôture dans les salles du Botanique, des capsules live ont été enregistrées pour chacun des groupes, au sein de la bibliothèque de ce dernier. On les propose ici à défaut de pouvoir vous inviter à l'événement, qui aura lieu ce samedi 4 décembre, quasi uniquement devant des pros du secteur, vu les mesures sanitaires imposées par les Codeco successifs.

Du côté électro, on a d'une part Apotek, le projet d'Elisa Di Riccio, Italienne basée à Bruxelles qui fait groover ses synthés avec Thom Yorke, Nils Frahm et Four Tet en tête, et qu'on avait déjà pu apercevoir au sein de groupes comme Loka and the Moonshiners. D'autre part, Leese est lui aussi un projet féminin et bruxellois, mais nettement plus dur, voire tribal.

Le versant hip-hop du Music Program a choisi quant à lui de mettre à l'honneur CXSS (prononcer "cass"), rappeur originaire de RDC qui mélange textes crus et ambiances mélancoliques, ainsi que Mia Lena, dont le registre minimaliste entre pop et R&B n'est pas sans nous rappeler les débuts d'une certaine Billie Eilish.

Virage à 180° avec les deux groupes loud de la sélection: Tars, qui propulse son stoner/prog instrumental à l'aide de trois (!) grosses guitares baveuses à souhait, et VHS From Space dont la recette heavy/psyché boostée aux visuels black light ne devraient pas dépareiller après l'expo toujours en cours dans les couloirs du Botanique.

On termine par la pop avec les soeurs complices de Wyld Roses et leur indie/folk riche en harmonies, et Edouard Van Praet qui a visiblement beaucoup écouté Mac DeMarco et consorts.

Cette année, pour alterner avec son traditionnel concours, Court-Circuit a mis en place un dispositif d'accompagnement sobrement intitulé "Music Program". Quatre styles musicaux sont ainsi mis à l'honneur, avec deux groupes émergents sélectionnés pour chacun d'eux par des jurys spécialisés. À la veille de ce qui aurait dû être une grande fête de clôture dans les salles du Botanique, des capsules live ont été enregistrées pour chacun des groupes, au sein de la bibliothèque de ce dernier. On les propose ici à défaut de pouvoir vous inviter à l'événement, qui aura lieu ce samedi 4 décembre, quasi uniquement devant des pros du secteur, vu les mesures sanitaires imposées par les Codeco successifs. Du côté électro, on a d'une part Apotek, le projet d'Elisa Di Riccio, Italienne basée à Bruxelles qui fait groover ses synthés avec Thom Yorke, Nils Frahm et Four Tet en tête, et qu'on avait déjà pu apercevoir au sein de groupes comme Loka and the Moonshiners. D'autre part, Leese est lui aussi un projet féminin et bruxellois, mais nettement plus dur, voire tribal.Le versant hip-hop du Music Program a choisi quant à lui de mettre à l'honneur CXSS (prononcer "cass"), rappeur originaire de RDC qui mélange textes crus et ambiances mélancoliques, ainsi que Mia Lena, dont le registre minimaliste entre pop et R&B n'est pas sans nous rappeler les débuts d'une certaine Billie Eilish. Virage à 180° avec les deux groupes loud de la sélection: Tars, qui propulse son stoner/prog instrumental à l'aide de trois (!) grosses guitares baveuses à souhait, et VHS From Space dont la recette heavy/psyché boostée aux visuels black light ne devraient pas dépareiller après l'expo toujours en cours dans les couloirs du Botanique.On termine par la pop avec les soeurs complices de Wyld Roses et leur indie/folk riche en harmonies, et Edouard Van Praet qui a visiblement beaucoup écouté Mac DeMarco et consorts.