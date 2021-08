Apotek, CXSS, Edouard van Praet, Leese, Mia Lena, Tars, VHS From Space et Wyld Roses ont été sélectionnés pour le nouveau dispositif d'accompagnement pour musiciens mis en place par Court-Circuit.

Loud, électro, hip-hop et pop: plutôt que de se cloisonner à un genre particulier comme elle l'avait déjà fait par le passé avec d'autres programmes d'accompagnement, l'ASBL derrière le Concours Circuit a décidé cette année d'ouvrir les vannes et de multiplier les portes d'entrée vers son Music Program millésime 2021.

Après que 220 projets aient posé leur candidature cet été, quatre jurys spécialisés ont sélectionné deux artistes par style, qui recevront chacun un accompagnement spécialisé, "adapté à leur style et leurs réalités" par Court-Circuit et ses partenaires, entre septembre et décembre. À la clé: résidences, ateliers, feedbacks professionnels, captation vidéo... Et une soirée live le 4 décembre au Botanique à Bruxelles, pour laquelle les infos suivront. On en reparle!

En parallèle, Court-Circuit a lancé cet été un appel à rassembler les archives vidéo des "meilleurs souvenirs de concerts en Wallonie et à Bruxelles" pour réaliser un moyen métrage pour fêter ses 30 ans.

