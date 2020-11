L'événement dédié à la découverte ne baisse pas les bras et organisera une édition numérique qui aura lieu le vendredi 20 novembre prochain.

"Après avoir établi un plan A, un plan B et un plan C, les dernières mesures du gouvernement belge nous ont forcés à trouver un plan D: le Digital Lab", déplore l'équipe de Fifty Lab dans un communiqué dont le ton se veut toutefois encore enthousiaste.

Festival dédié à la découverte, Fifty Lab, dont la première édition avait lieu l'an dernier, avait pour principe de monter son affiche sur base des derniers coups de coeur... d'autres événements. Cet aspect-là de l'événement n'a pas été abandonné, et cette année, les groupes prometteurs issus de la scène belge ont été proposés par les festivals Best Kept Secret (Pays-Bas), Body & Soul (Irlande), Coconut Music Festival (France), Dour Festival (Belgique), Plisskën Festival (Grèce), Primavera Sound (Espagne) et Les Vieilles Charrues (France).

À l'affiche, qui sera à découvrir depuis votre canapé, on aura donc droit à des concerts, des interviews, du backstage de: Annabel Lee, Céline Gillain, David Numwami, Dolly Bing Bing, Echt!, Frenetik, Iliona, Jaguar Jaguar, Meskerem Mees, Meyy, Rachel Sassi, Victor De Roo et Reinel Bakole. Un événement "à envisager comme une série que vous pouvez binge watcher", ironise le communiqué qui souligne que les artistes seront bien payés pour leurs prestations.

"On vous l'avait dit, la culture ne s'arrête pas", ponctue Fifty Lab en guise d'ultime pied de nez.

L'événement se tiendra ce vendredi 20 novembre, dès 16h. www.fiftylab.eu

