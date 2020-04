La plupart des festivals ont décidé de reporter leur édition à l'année suivante suite aux mesures prises par le Conseil national de sécurité. Conséquence: de nombreux festivaliers ne pourront pas profiter de l'ambiance des festivals d'été. Et si on revivait les éditions précédentes?

Camping, poussière, foodtrucks, bars, cathy cabines et surtout le plein de musique et de concerts pendant quelques jours. Ce cocktail dont de nombreux Belges rêvaient à la suite du confinement ne pourra pas être dégusté, au grand dam des festivaliers invétérés. Voici une sélection de quelques moments des éditions précédentes des festivals d'été les plus fréquentés.

1. Couleur Café

Cette année, le festival avait annoncé la venue de Roméo Elvis, de Shaggy ou encore de Youssou N'Dour. Si on n'a malheureusement plus l'occasion de profiter de leur passage à Bruxelles, on peut néanmoins revivre quelques bons extraits de l'édition précédente. L'année passée, Couleur Café - qui s'est déroulée au pied de l'Atomium-avait accueilli Lauren Hill, Craig David, Loud, Sean Paul, Tamino et Hamza.

Revivre le festival en photos > le vendredi, le samedi et le dimanche, mais aussi à travers toutes nos critiques.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Ecoutez la playlist de l'édition 2019, par ici.

2. Rock Werchter

Pour 2020, le festival avait annoncé Pearl Jam comme tête d'affiche, ainsi que Beck, The Lumineers, Rag'n'Bone Man et Black Pumas, qui devaient se produire sur scène le 2 juillet prochain.

Revivre le festival en photos > le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour, mais aussi tous nos articles sur le festival.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Ecoutez la playlist de l'édition 2020, par ici.

3. Les Ardentes

Le festival liégeois a d'abord espéré pouvoir avoir lieu en septembre, mais sera finalement reportéedu 8 au 11 juillet 2021. L'édition 2020 était la première qui devait se produire sur un nouveau site à Rocourt.

Revivre le festival en photos > jour 1, jour 2, jour 3, mais aussi tous nos articles sur le festival.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Ecoutez la playlist de l'édition 2020, par ici.

4. Dour

L'emblématique festival de Dour donne rendez-vous à ses festivaliers en 2021.

Revivre le festival en photos > jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5, mais aussi tous nos articles sur le festival.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Ecoutez le NoFun de Dour par ici.

5. Esperanzah

Parmi les premiers noms présents sur l'affiche, on comptait Philippe Katerine, Oxmo Puccino ou encore Catherine Ringer chantant les Rita Mitsouko. Nos compte-rendus de l'an dernier.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Écoutez la playlist de l'édition 2018 par ici.

6. Brussels Summer Festival

Lomepal, Morcheeba, Therapie Taxi, Bon Entendeur et Arno composaient déjà l'affiche du festival bruxellois. Nos compte-rendus de l'édition précédente.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Brussels Summer Festival 2019 - Aftermovie Découvrez l'aftermovie officiel du BSF2019! Merci à vous, vous étiez incroyables ❤ Rendez-vous l'année prochaine 👉 Brussels Summer Festival | BSF 2020 📹 Maxime Lorand Geplaatst door Brussels Summer Festival op Donderdag 12 september 2019

La playlist du BSF, c'est par ici.

7. Pukkelpop

Le festival qui se déroule à Hasselt, connu pour clôturer l'été en beauté affiche sur son site "Stay Safe. No PKP2020". Nos compte-rendus de l'édition précédente.

L'aftermovie de l'édition 2019:

Découvrez ici d'autres aftermovies par genre musical. Pour replonger dans l'ambiance des concerts, c'est par ici. Vous pouvez aussi revivre tout l'été des festivals grâce à ce dossier.

Camping, poussière, foodtrucks, bars, cathy cabines et surtout le plein de musique et de concerts pendant quelques jours. Ce cocktail dont de nombreux Belges rêvaient à la suite du confinement ne pourra pas être dégusté, au grand dam des festivaliers invétérés. Voici une sélection de quelques moments des éditions précédentes des festivals d'été les plus fréquentés. Cette année, le festival avait annoncé la venue de Roméo Elvis, de Shaggy ou encore de Youssou N'Dour. Si on n'a malheureusement plus l'occasion de profiter de leur passage à Bruxelles, on peut néanmoins revivre quelques bons extraits de l'édition précédente. L'année passée, Couleur Café - qui s'est déroulée au pied de l'Atomium-avait accueilli Lauren Hill, Craig David, Loud, Sean Paul, Tamino et Hamza. Revivre le festival en photos > le vendredi, le samedi et le dimanche, mais aussi à travers toutes nos critiques.L'aftermovie de l'édition 2019: Ecoutez la playlist de l'édition 2019, par ici.Pour 2020, le festival avait annoncé Pearl Jam comme tête d'affiche, ainsi que Beck, The Lumineers, Rag'n'Bone Man et Black Pumas, qui devaient se produire sur scène le 2 juillet prochain.Revivre le festival en photos > le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour, mais aussi tous nos articles sur le festival.L'aftermovie de l'édition 2019: Ecoutez la playlist de l'édition 2020, par ici.Le festival liégeois a d'abord espéré pouvoir avoir lieu en septembre, mais sera finalement reportéedu 8 au 11 juillet 2021. L'édition 2020 était la première qui devait se produire sur un nouveau site à Rocourt.Revivre le festival en photos > jour 1, jour 2, jour 3, mais aussi tous nos articles sur le festival.L'aftermovie de l'édition 2019: Ecoutez la playlist de l'édition 2020, par ici.L'emblématique festival de Dour donne rendez-vous à ses festivaliers en 2021. Revivre le festival en photos > jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5, mais aussi tous nos articles sur le festival.L'aftermovie de l'édition 2019:Ecoutez le NoFun de Dour par ici.Parmi les premiers noms présents sur l'affiche, on comptait Philippe Katerine, Oxmo Puccino ou encore Catherine Ringer chantant les Rita Mitsouko. Nos compte-rendus de l'an dernier.L'aftermovie de l'édition 2019:Écoutez la playlist de l'édition 2018 par ici.Lomepal, Morcheeba, Therapie Taxi, Bon Entendeur et Arno composaient déjà l'affiche du festival bruxellois. Nos compte-rendus de l'édition précédente.L'aftermovie de l'édition 2019:La playlist du BSF, c'est par ici.Le festival qui se déroule à Hasselt, connu pour clôturer l'été en beauté affiche sur son site "Stay Safe. No PKP2020". Nos compte-rendus de l'édition précédente.L'aftermovie de l'édition 2019:Découvrez ici d'autres aftermovies par genre musical. Pour replonger dans l'ambiance des concerts, c'est par ici. Vous pouvez aussi revivre tout l'été des festivals grâce à ce dossier.