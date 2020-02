L'éclectique festival Esperanzah! vient d'annoncer les premières têtes d'affiche de sa 19e édition. Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août, on y retrouvera notamment, Philippe Katerine, Oxmo Puccino ou encore Catherine Ringer chantant les Rita Mitsouko.

Le festival "world" niché au sein de l'abbaye de Floreffe accueillera donc cette année Philippe Katerine, dont l'album Confessions fait partie de nos grands coups de coeur de l'année passée. On retrouvera également Catherine Ringer, qui interprètera les tubes des Rita Mitsouko avec son fils Raoul Chichin. Quant à Oxmo Puccino, c'est avec l'excellent La Nuit du réveil sous le bras qu'il viendra enchanter les festivaliers.

Le saxophoniste et chanteur nigérian Femi Kuti perpétuera l'héritage de son père Fela Kuti, tandis que la rappeuse Yseult donnera un show engagé et solaire. Esperanzah! poursuivra son tour du monde musical en recevant les Japonais de Minyo Crusaders, le chanteur folk belgo-tunisien Jawhar et le duo électro-pop oriental Mauvais OEil.

Esperanzah!, du 31/07 au 2/08 à Floreffe. www.esperanzah.be

Le festival "world" niché au sein de l'abbaye de Floreffe accueillera donc cette année Philippe Katerine, dont l'album Confessions fait partie de nos grands coups de coeur de l'année passée. On retrouvera également Catherine Ringer, qui interprètera les tubes des Rita Mitsouko avec son fils Raoul Chichin. Quant à Oxmo Puccino, c'est avec l'excellent La Nuit du réveil sous le bras qu'il viendra enchanter les festivaliers.Le saxophoniste et chanteur nigérian Femi Kuti perpétuera l'héritage de son père Fela Kuti, tandis que la rappeuse Yseult donnera un show engagé et solaire. Esperanzah! poursuivra son tour du monde musical en recevant les Japonais de Minyo Crusaders, le chanteur folk belgo-tunisien Jawhar et le duo électro-pop oriental Mauvais OEil.