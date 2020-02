L'édition 2020 du Brussels Summer Festival (BSF) accueillera notamment les artistes Lomepal, Morcheeba, Therapie Taxi et Bon Entendeur, ont indiqué jeudi les organisateurs. Cette 19e édition se déroulera à Bruxelles du 19 au 23 août.

Plus de 50 shows sont prévus sur les 5 jours de l'événement. L'ensemble de la programmation sera dévoilée dans les prochains mois.

Parmi les premiers noms annoncés, le rappeur Lomepal refermera le festival le dimanche 23 août sur la place des Palais. Le groupe Therapie Taxi fera lui aussi entendre sa pop francophone le même soir sur cette grande scène.

Le groupe trip hop britannique Morcheeba occupera pour sa part la place des Palais le samedi soir.

Le groupe Bon Entendeur animera lui le Mont des Arts le jeudi 20 août au soir avec une chanson française des années 60 et 70 remise au goût du jour par un habillage de funk, d'électro et de hip-hop.

Plus de 50 shows sont prévus sur les 5 jours de l'événement. L'ensemble de la programmation sera dévoilée dans les prochains mois.Parmi les premiers noms annoncés, le rappeur Lomepal refermera le festival le dimanche 23 août sur la place des Palais. Le groupe Therapie Taxi fera lui aussi entendre sa pop francophone le même soir sur cette grande scène.Le groupe trip hop britannique Morcheeba occupera pour sa part la place des Palais le samedi soir. Le groupe Bon Entendeur animera lui le Mont des Arts le jeudi 20 août au soir avec une chanson française des années 60 et 70 remise au goût du jour par un habillage de funk, d'électro et de hip-hop.