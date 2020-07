3 star star star star star

En janvier 1970, après la bande originale du Lauréat, Paul Simon et Art Garfunkel sortent ce qui reste pour beaucoup leur chef-d'oeuvre. Bridge over Troubled Water, c'est d'abord une chanson, le morceau le plus écouté cette année-là aux États-Unis. Il sera repris par plus d'une cinquantaine d'artistes dont Elvis Presley, les Jackson Five, Aretha Franklin et Willie Nelson. Ode à l'amour et à l'amitié à une époque où leur relation se délite, c'est aussi le titre de leur cinquième et dernier album. Celui de Cecilia, The Boxer et El Condor Pasa... À l'époque, Garfunkel veut se diriger vers le classique. Simon vers quelque chose de plus "dur" et politique... Le documentaire de Jennifer Lebeau -qui sera suivi de leur légendaire et gigantesque concert de bienfaisance à Central Park- est le making of d'un best-seller et raconte parallèlement la relation qui unissait ces deux amis du Queens (ils se sont rencontrés à l'âge de onze ans). Un docu sympa qui coule au rythme des images d'archives et des anecdotes...