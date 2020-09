La culture souffre depuis le début de la crise sanitaire. Même si rien n'est réglé et que certains pans entiers du secteur sont toujours à l'arrêt, on ne va pas bouder son plaisir de voir arriver dans les prochaines semaines un contingent de nouveaux jeux vidéo. Tour d'horizon.

Cyberpunk 2077

Du catalogue de Netflix aux vitrines des librairies, l'univers de Witcher a dépassé les frontières du jeu vidéo. Witcher 3: Traque sauvage explosait, de fait, la définition de jeu de rôle et de monde ouvert il y a cinq ans. Très attendu, Cyberpunk 2077, la nouvelle virée de CD Projekt, s'annonce comme un open world plus grand et plus complexe que leur précédente création. Ce FPS transhumaniste démarrant au choix dans les bas-fonds ou au sein de l'élite corporate de Night City s'impose comme un fantasme pour les fans de Blade Runner. Pilotage automobile, création de personnage vertigineuse, résolution de conflits par le dialogue... Ses nombreuses couches de gameplay s'habilleront d'une identité visuelle marquée simulant la vie, la vraie. Sans l'ombre d'un doute, l'événement majeur de 2020 avec Last of Us Part 2.Le milieu de la pègre japonaise faiblit depuis les années 90, mais sa vitalité gaming rayonne. Après l'excellent Judgement l'an dernier, la saga des Yakuza accueille ainsi une nouvelle recrue avec Like a Dragon. Ce septième opus de la série lâche la baston directe pour des combats de rue en équipe et au tour par tour. Sortant de 18 ans de prison pour protéger un lieutenant, Ichiban Kasuga y découvre l'anéantissement de son clan. Un point de départ de bon augure pour découvrir les bas-fonds colorés de Yokohama. Souvent trivialisée dans les jeux vidéo, la mort prend des couleurs et de la profondeur sur I Am Dead. Ce puzzle game aux tons pastel se glisse dans la peau du curateur décédé d'un musée insulaire. Accompagné par son chien dans l'au-delà, ce dernier voit à travers les objets et les gens qui l'entourent. De l'intimité d'un grille-pain à celui d'un terrier de renard, ces vues en coupe hypnotisantes et dynamiques aident le joueur à trouver des objets pour éviter une catastrophe sur l'île. Un trip ludique et poétique prometteur des créateurs de Hohokum. Monument du jeu de rôle qui portait BioWare (Mass Effect, Neverwinter Nights...) au firmament voici plus de 20 ans, Baldur's Gate signe un retour attendu dans les mains de Larian Studios. Lancé de dés 20, options par centaines, univers marqué par le comportement du joueur... Le studio gantois derrière la série des Divinity entend plus que jamais transposer l'expérience d'un jeu de rôle papier en jeu vidéo. Son nouveau moteur graphique devrait rendre hommage aux feuilles de papier, crayons et maîtres de jeu de Donjons et Dragons. Du big band au Big Bang, Genesis Noir tente de sauver une histoire d'amour en empêchant l'expansion de l'univers. Ce jeu d'aventure gentiment perché s'inspire notamment des films noirs américains et d'illustrations des années 60 pour placer le jazz (Sun Ra notamment) au centre de son gameplay. Ses animations psychédéliques proches de Fantasia de Disney devraient le hisser au niveau d'expériences poétiques comme Gris ou Ape Out. Le tout dans un univers proche des contes fantastiques de l'écrivain italien Italo Calvino.