Le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris accueille pendant un mois un large panorama de la bande dessinée suisse, française et belge mais, surtout, contemporaine. De quoi largement démontrer son multiculturalisme, unique au monde.

"Multiple, foisonnante, pluriforme, la bande dessinée francophone européenne est un vaste puzzle, dont la définition n'existe que morcelée." Morcelée, mais pourtant incarnée pour quelques semaines dans l'espace d'exposition du Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris, qui fait face au Centre Pompidou, et ce dans une exposition ambitieuse et malicieusement baptisée Plan à 3 (1), qui "interroge l'héritage patrimonial de la bande dessinée classique "franco-belge" dans la bande dessinée francophone européenne contemporaine, à travers plus d'une centaine de planches originales et de reproductions", comme l'explique le long catalogue qui sera offert aux visiteurs. Et de fait: à travers le travail, le regard et parfois les commentaires d'une quarantaine d'auteurs issus de Suisse, de France et, vu le lieu, principalement de Belgique francophone, ce Plan à 3 tente d'atteindre l'inatteignable, à savoir faire la synthèse d'une production parmi les plus foisonnantes et des plus diversifiées, dont on ressortira néanmoins avec cette certitude : la bande dessinée francophone européenne est la plus multiculturelle du monde. Et par-delà, une des plus vivantes malgré ses difficultés.

