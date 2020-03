Malgré son report de mars à septembre à cause du coronavirus, le festival du film documentaire Millenium a décidé de proposer gratuitement des documentaires sur son site internet.

Alors que le festival devait débuter ce vendredi 27 mars, il a été contraint de déplacer ses dates à septembre suite à la crise provoquée par le coronavirus. En dépit du report, le Millenium a décidé de mettre à l'honneur neuf documentaires sur son site Internet.

La sélection n'est évidemment pas faite par hasard. Le but est de mettre en avant des situations de vie exceptionnelles, comme celle qui est en cours. "En cette période difficile, profitons du ralentissement de nos rythmes de vie pour échanger des idées, construire l'avenir, activer notre créativité, apprendre et prendre le temps pour ce que nous remettons toujours à plus tard", souligne Zlatina Rousseva, directrice artistique du festival.

🎬 MILLENIUM ONLINE #1 Découvrez "RECIPES FOR DISASTER" - Visionnage libre En 2008, John Webster convainc sa femme et... Geplaatst door Millenium Documentary Film Festival op Vrijdag 27 maart 2020

Le thème des frontières reste donc au centre de la programmation suite au coronavirus. Ce sujet sera présenté, comme plusieurs autres, du 23 septembre au 1er octobre dans plusieurs cinémas bruxellois.

Clément Larue

Alors que le festival devait débuter ce vendredi 27 mars, il a été contraint de déplacer ses dates à septembre suite à la crise provoquée par le coronavirus. En dépit du report, le Millenium a décidé de mettre à l'honneur neuf documentaires sur son site Internet. La sélection n'est évidemment pas faite par hasard. Le but est de mettre en avant des situations de vie exceptionnelles, comme celle qui est en cours. "En cette période difficile, profitons du ralentissement de nos rythmes de vie pour échanger des idées, construire l'avenir, activer notre créativité, apprendre et prendre le temps pour ce que nous remettons toujours à plus tard", souligne Zlatina Rousseva, directrice artistique du festival.Le thème des frontières reste donc au centre de la programmation suite au coronavirus. Ce sujet sera présenté, comme plusieurs autres, du 23 septembre au 1er octobre dans plusieurs cinémas bruxellois. Clément Larue