L'acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de la Guerre des Etoiles, est mort samedi matin à l'âge de 85 ans, a annoncé dimanche son agent Thomas Bowington.

"C'est avec grande tristesse que nous devons nous annoncer que notre client Dave Prowse est mort hier matin (samedi) à l'âge de 85 ans", a écrit l'agent sur Facebook.

"Que la force soit avec lui, toujours !" a déclaré l'agent à la BBC, déplorant une "perte véritablement et profondément déchirante pour nous et pour des millions de fans à travers le monde".

Haltérophile devenu acteur, Dave Prowse avait décroché le rôle grace à sa carrure - il mesurait près deux mètres (1,98m) - mais comme le fort accent du comédien originaire de Bristol (ouest de l'Angleterre) avait été jugé peu approprié, la voix du personnage avait été jouée par James Earl Jones.

Il avait représenté l'Angleterre en Haltérophilie pour les jeux du Commonwealth au début des années 1960 avant d'embrasser une carrière de comédien.

Armure noire, respiration mécanique et pouvoirs entièrement voués au mal, le personnage de Dark Vador est entré dans le panthéon des personnages maléfiques grâce à la célèbre réplique: "Je suis ton père".

"Vador est le plus grand méchant du grand écran de tous les temps", a d'ailleurs revendiqué Dave Prowse auprès de l'AFP en 2013 lors d'un festival Star Wars à Cusset (Allier).

Pendant de nombreuses années, le représentant du côté obscur de la force a parcouru la planète à la rencontre des inconditionnels de la trilogie phare du début des années 80.

