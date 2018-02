Netflix se paye Ryan Murphy, producteur de renom

Après Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy, c'est au tour de Ryan Murphy de changer d'air. Avec ce qui est probablement le plus fructueux contrat de l'histoire de la télévision, Netflix s'est adjugé les services du père des séries American Horror Story ou Glee. Le producteur, qui était en contrat avec 20th Century Fox TV depuis un long moment et figurait parmi les plus grands noms de la firme, a accepté de rejoindre le leader des sites de vidéo à la demande pour une somme record qui, selon le New York Times, devrait avoisiner les 300 millions de dollars. Courtisé depuis un petit moment par Netflix, c'est le pacte entre Fox et Disney qui aurait accéléré les choses. "Ce que je fais ne ressemble pas vraiment à Disney. J'étais soucieux: est-ce que je devais commencer à inclure Mickey Mouse dans American Horror Story?", ironisait l'intéressé.

Ted Sarandos, directeur de contenu chez Netflix, a déjà encensé sa nouvelle recrue: "Les séries de Ryan Murphy ont influencé l'air du temps, réinventé les genres et changé le cours de l'histoire de la télévision. Son inébranlable dévouement à l'excellence et à donner la parole aux personnes sous-représentées, pour proposer une perspective unique ou simplement pour nous faire réagir, imprègne son travail qui a bouleversé les genres."

Murphy, qui est toujours sous contrat avec la Fox jusqu'au 1er juillet, devrait continuer à superviser la production de ses huit séries diffusées sur les chaînes de la Fox au moins pendant un an. Ses nouvelles séries, Ratched et The Politician, sortiront mondialement sur Netflix prochainement. "Je suis sincèrement reconnaissant à Ted Sarandos, Reed Hastings et Cindy Holland de Netflix de croire en moi et au futur de mon entreprise qui continuera à défendre les femmes, les minorités et les héros et héroïnes LGBTQ et je suis honoré et reconnaissant de pouvoir continuer mon partenariat avec mes amis et collègues de chez Fox sur nos projets existants", s'est exprimé le producteur.

En engageant des producteurs comme Shonda Rhimes et Ryan Murphy, Netflix se positionne désormais encore un peu plus comme un créateur de séries et films originaux, et non plus comme un acquéreur de productions émanant d'autres studios.

Guillaume Scheunders