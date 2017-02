Les bons conseils anti-spoilers de Game of Thrones à Stranger Things

S'il y a bien deux séries de genre qui suscitent autant d'intérêt que d'impatience au sein de leur fan base, ce sont bien Game of Thrones et Stranger Things. Et si la première saison de cette dernière a été tournée dans un anonymat absolu, c'est loin d'être le cas aujourd'hui alors que la seconde saison est en plein tournage -et devrait arriver sur nos écrans pour Halloween prochain.

Les producteurs de la série Netflix surfant sur la nostalgie 80's ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes pour éviter toute fuite. Et se sont donc adressés à ceux qui doivent se faire le plus de mouron en matière de spoil à l'heure actuelle: les showrunners de Game of Thrones. "On a consulté les producteurs de Game of Thrones pour apprendre leurs protocoles de sécurité, explique le producteur exécutif Shawn Levy à Entertainment Weekly. Nous n'avions aucun protocole pour la saison dernière. Et aujourd'hui, nous avons des protocoles de sécurité maximums. Je ne peux même pas en parler, parce que les gens pourraient apprendre à les contourner. Nous protégeons chaque point de notre histoire, chaque page de chaque script", continue-t-il.

Si les notes de tournage sont brûlées quotidiennement, pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains, le casting est lui aussi forcé de ne rien révéler. "Nous avons un nom de code pour la série, explique l'actrice Millie Bobby Brown (Eleven). Et maintenant, j'ai aussi un nom de code! C'est une drôle d'histoire. Nos noms sont inscrits en travers de chaque note de service qu'on reçoit. Si on les perd, on est morts."

En attendant l'automne prochain, on se contentera pour l'heure du synopsis que Netflix nous a fourni, et de l'une rares photos de production qui a filtré -nostalgie Ghostbusters au rendez-vous. "Un an après le retour de Will, la vie semble avoir repris son cours normal... mais sous la surface tranquille de Hawkins, la noirceur menace et attend son heure."