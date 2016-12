Julia Roberts à son tour dans une série télé

La série est inspirée d'un livre de l'auteure américaine Maria Semple, Today Will Be Different. C'est elle-même qui écrira l'adaptation pour le petit écran de son roman dont le personnage central, Eleanor Flood, se lève un jour avec pour ambition de reprendre sa vie en main et donner "le meilleur d'elle-même". Mais les événements prennent toutefois un tournant inattendu, inquiétant et étrange, selon les notes de l'éditeur.

"Je suis ravie qu'Eleanor Flood soit incarnée par Julia Roberts", a commenté l'auteure, citée par le Hollywood Reporter, qui précise que le projet de série n'a pas encore de diffuseur.

La star de 49 ans, qui vient de jouer dans Money Monster de Jodie Foster au côté de George Clooney, et dans la comédie à succès Joyeuse fête des mères, n'avait fait jusqu'alors que des apparitions limitées de "guest star" dans des productions télévisuelles, à l'exception du téléfilm multi-primé The Normal Heart.

Celle qui devint une star internationale en 1990 avec Pretty Woman est la dernière grande vedette d'Hollywood à faire le saut vers le petit écran, dans un contexte où les films et séries TV prennent plus de risques créatifs que les grands studios de cinéma - et offrent notamment plus de rôles substantiels aux actrices, particulièrement celles de plus de 40 ans.

Meryl Streep est au générique de la série The Nix produite par J. J. Abrams (réalisateur de Star Wars Episode VII) et qui doit encore trouver une chaîne de diffusion, Julianne Moore et Robert de Niro vont jouer dans une série d'Amazon, Jonah Hill et Emma Stone dans Maniac sur Netflix, entre autres, Anthony Hopkins vient de jouer dans Westworld, etc.