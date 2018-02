Une légende du hip-hop en concert à Liège

S'il y a bien un nom qui a marqué l'histoire du hip-hop, c'est Grandmaster Flash. Avec DJ Kool Herc, il est l'un des pères du genre (ou maintenant grands-pères, ayant tous les deux plus de 60 ans).

Si Kool Herc inventait le "break" (le fait d'isoler des passages instrumentaux) il y a 45 ans, Flash améliorait un peu plus tard ses techniques, notamment en perfectionnant le scratch et inventant le cutting.

Les premiers MC's

Fin des années 70, on assiste à la mort progressive du style disco, ce qui laisse une place de choix au hip-hop. Pendant les block parties (fêtes de quartiers clandestines, surtout organisées dans les quartiers new-yorkais comme Brooklyn ou le Bronx), Grandmaster Flash montre ses talents de DJ et scratche avec tout son corps, jusqu'à ses pieds. Le DJ est presque inévitable de par ses talents, mais en veut plus, il n'a pas le temps de motiver le public car trop occupé à changer ses 45 tours. À sa demande, ses amis interviennent pour combler le manque lyrique: c'est la naissance des premiers MC's et les ancêtres des rappeurs actuels. Les paroles de ceux-ci deviennent très vite des thèmes de société, comme la vie dans les ghettos. Fin des 70's, il forme le groupe avec lequel il aura le plus de succès: Grandmaster Flash & The Furious Five. Ensembles, ils vont sortir notamment The Message en 1982, l'un des premiers très grands tubes de hip-hop, disque de platine en moins d'un mois. Le groupe sera d'ailleurs le premier groupe de hip-hop à entrer au Rock & Roll Hall of Fame, en 2007.

Le groupe va se dissoudre deux ans plus tard et la carrière de Grandmaster Flash va stagner avant d'être relancée en 1998 avec Flash Is Back, retour qui lui vaudra de jouer à la mi-temps du SuperBowl de la même année, et même devant la reine d'Angleterre. Plus récemment, il fut l'adjoint de Baz Luhrmann (Gatsby le magnifique, Moulin Rouge...) pour la série Netflix The Get Down, racontant l'histoire de la naissance du hip-hop. Il est cette année de retour en tournée en Europe et passera par Liège pour un concert unique en Belgique, à ne surtout pas manquer!

Guillaume Scheunders