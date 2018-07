The Limiñanas: ne cherchez plus les nouveaux sauveurs du rock made in France

Ce soir-là, au Trianon, tout le monde à part l'ex-New Order Peter Hook est là. Le dandy Bertrand Belin débarque chanter Dimanche. Anton Newcombe du Brian Jonestown Massacre se pointe pour Istanbul Is Sleepy. Et Emmanuelle Seigner, dans une combinaison rouge de pilote automobile, intervient sur Shadow People. Après de longues années de galère, l'heure est à la consécration pour les Limiñanas. En février, le couple de rockeurs psychédéliques originaire de Cabestany dans les Pyrénées orientales faisait d'ailleurs la couverture d'un Rock & Folk avec Thee Oh Sees et King Gizzard dedans. Pour parler de leur disque, les charmants Lionel et Marie Limiñana accueillent dans leur loge et décapsulent une bière. C'est Lionel qui répond. Rencontre sans chichis...

...