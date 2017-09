River, un nouveau clip déjanté pour Intergalactic Lovers

Entre Intergalactic Lovers et Jeff Bronder, le courant semble passer à merveille. Le réalisateur qui a déjà concocté le splendide clip de Between the Lines (et ses multiples références à Magritte) n'aura d'ailleurs pas traîné à remettre le couvert. Pour la vidéo de River, deuxième titre extrait d'un troisième album à paraître vendredi, celui-ci a retenu les idées les plus saugrenues qui ont émergé lors du précédent tournage à Lessines. Soit "un récit sans complications sur l'exploitation d'ambitions naïves, avec une revanche sensuelle pour conséquence". On n'en dévoilera pas plus... À noter que les friands des séries flamandes reconnaîtront peut-être Bart Hollanders, qui joue Randy Paret dans Callboys (Vier).

Les Intergalactic Lovers seront à l'Ancienne Belgique le 2 novembre prochain mais le concert affiche déjà sold out.