Les 20 oeuvres de Magritte qui ont inspiré le clip d'Intergalactic Lovers

Ce 15 août, cela fera exactement 50 ans que René Magritte nous a quittés. Il y a quelques mois, les poppeux flamands d'Intergalactic Lovers lui rendaient hommage dans un clip léché. Retour en images sur quelques-unes des oeuvres les plus marquantes du peintre surréaliste, qui ont été singées pour la réalisation de Between the Lines.