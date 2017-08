Retour du festival FrancoFaune et de sa palette d'artistes francophones

Du 5 au 15 octobre, FrancoFaune proposera 50 concerts dans 15 lieux différents de Bruxelles, du Botanique au MIMA en passant par la Maison des Musiques. La programmation mise sur la découverte d'artistes francophones "en voie d'apparition": il s'agit de leur donner la chance de se produire sur scène. Les mots d'ordre du festival sont l'inventivité et la prise de risque.

Le groupe hip-hop belge L'Or du Commun et Dick Annegarn auront carte blanche. Monteront également sur scène Charles Berberian, Scylla, Albert Marcoeur, Adieu Gary Cooper, Manu Louis, Frànçois & the Atlas Mountains ou encore Violett Pi. La découverte de nouveaux talents sera mise en avant avec le Parcours FrancoFaune (ex-Biennale de la Chanson française), un dispositif d'accompagnement scénique pour "jeunes" artistes belges. Le but: favoriser leur visibilité. Cette année, les groupes Badi, Braiz et Major Dubreucq en bénéficient et se produiront plusieurs fois au long du festival.

Infos et billets sur www.francofaune.be