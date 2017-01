Propulse, vitrine bien garnie

On a toujours bien besoin d'un coup de pouce pour démarrer une carrière. Année après année, certains lieux ou événement consacrent ainsi leur énergie à jouer les rôles de rampe de lancement pour les nouveaux projets artistiques. C'est le cas du mini-festival Propulse. Sa sixième édition se déroulera du 30 janvier au 3 février, à Bruxelles, dispersée entre Flagey (musiques classiques), le Botanique (pop-rock, et assimilés) et le Théâtre National (danse, cirque, théâtre). Rendez-vous des "Arts de la Scène en Fédération Wallonie-Bruxelles", il proposera ainsi en tout quelque 60 spectacles/show-case. Certes, la plupart sont réservés aux professionnels (programmateurs de salle de concert, directeurs de théâtre, organisateurs de festival, etc.). Une quinzaine de concerts restent cependant accessibles au grand public.

Les curieux devront se rendre du côté du Bota, qui déclinera son menu en trois temps, du 1er au 3 février. Rock assumé, voire bien burné le premier soir (run SOFA, Theo Clark, Thorrax, Mont-Doré, et ASupernaut!); plus poppy/rock indé, le deuxième (Bimbo Délice, les gagnants du dernier Concours Circuit Wuman, Guili Guili Goulag, Billions of Comrades, ou encore Prairie, projet solo de Marc Jacobs); avant de virer hip hop lors du troisième (les invités français Nusky & Vaati, Le Dé, Ligne 81, Seven, Isha). Propulse, c'est déjà demain...