On a enfin plus de détails sur le nouveau Soulwax

Si on a eu l'occasion de croiser les sept musiciens du projet Transient Program for Drums and Machinery sur la route des festivals l'été dernier, très peu de détails avaient filtré sur la déclinaison studio du nouveau bébé de Soulwax, hormis peut-être le "single" éponyme sorti en novembre (ci-dessous), qui a peu de chance de se retrouver sur l'album, en tout cas sous cette forme-ci.

On apprend aujourd'hui que l'album s'intitulera From Deewee, du nom du studio des frères Dewaele à Gand, Deewee; qu'il a été enregistré en une prise le 7 février dernier, après d'intenses répétitions; et qu'il sortira le 24 mars prochain.

"Basé sur le Transient Program for Drums and Machinery qui a commencé à tourner à l'été 2016, on a décidé d'enregistrer ces chansons en live avec le même setup, les mêmes machines et les mêmes musiciens que sur la route", expliquent Stephen et David Dewaele par voie de communiqué.

On retrouvera donc, au côté des frères, Iggor Cavalera (Sepultura), qui avait déjà participé à la bande son de Belgica, ainsi que Stefaan Van Leuven, Victoria Smith, Blake Davies et Laima Leyton.

Pour les geeks de la technique, le communiqué détaille également les instruments utilisés pour l'enregistrement: deux batteries Staccato, une batterie transparente Meazzi Wooding, un set de Rototoms, diverses basses Hofner, un Macbeth M5n, un Oberheim Two-Voice Pro, une copie de Two Thousand Six Hundred construite par The Human Comparator, un Oberheim OB-Mx, un EMS Synthi AKS, un Arp Odyssey, un clone de TB-303, un Mellotron M4000D, un Sequential Prophet 6, un Waldorf Streichfett, une guitare Burns Sonic, une guitare Vox Phantom, un clone de Syncussion construit par Loudestwarning, divers amplis solid state Roland, Peavey et amplis acoustiques avec une grande variété d'effets, le tout passant par trois consoles Trident Fleximix, directement dans Pro Tools.

Soulwax sera en tournée européenne à partir de fin mars, et leur halte prévue à l'Ancienne Belgique les 11 et 12 avril affiche sold out depuis longtemps.