Mort du chanteur de soul américain Charles Bradley

Né en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, Charles Bradley grandit à New York où il découvre le "parrain" de la soul James Brown au légendaire Apollo Theater de Harlem.

Il se lance alors dans une carrière de chanteur de reprises de son idole, allant jusqu'à copier sa garde-robe et à imiter le style de James Brown sur scène.

Mais, malgré sa voix puissante qui rappelle celle d'Otis Redding, Charles Bradley a du mal à joindre les deux bouts.

Et c'est son premier album, sorti en 2011, qui lui vaut un début de notoriété, à plus de 60 ans.

Son dernier album, "Changes", publié l'an dernier, lui a enfin permis de toucher un plus large public et a figuré sur la liste des "meilleurs albums de l'année 2016" de nombreux magazines spécialisés.

AFP