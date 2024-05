Qui sont les artistes belges les plus streamés? Damso, prophète en son pays

Pour la 5e fois en 7 ans, le rappeur Damso est l’artiste belge le plus streamé en Belgique. « J’oublie parfois qu’on m’écoute »

Et le gagnant est… Damso. Pour la 5e fois, depuis 2017, le rappeur bruxellois remporte le Ultratop streaming award. Soit le prix récompensant l’artiste belge le plus streamé en Belgique. Damso devance son camarade Hamza, un gros contingent d’artistes flamands (Metejoor, Camille, Pommelien Thijs, K3), et, en bas du top 10, Stromae (lauréat l’an dernier) et Angèle (lauréate en 2019).

On ne peut pourtant pas dire que le rappeur a trusté l’actualité l’an dernier. Certes, il a encore semé quelques featurings par ci par là (avec Hamza justement, mais aussi Werenoi, etc). Il a également encore tourné, notamment en festivals (à Dour), l’été dernier. En début d’année, il recevait d’ailleurs la Victoire de la musique du meilleur concert. Mais pour le reste, Damso a surtout géré la rareté, absent des médias et même des réseaux sociaux. Il faut dire qu’il est devenu expert en la matière. En mars dernier, il organisait ainsi une session studio derrière la vitrine d’un pop-up parisien. L’occasion d’entendre un bout de morceau, susceptible de figurer sur son prochain album. Un projet encore relativement mystérieux, si ce n’est son titre – Bêyâh – et sa plus que probable date de sortie – 30 mai 2025…

Damso, fidèle à lui-même

Lundi matin, Damso est quand même sorti (un peu) du bois en venant rechercher son prix, des mains du bourgmestre de Bruxelles, lors d’un brève cérémonie du côté de la Gare maritime. Lunettes noires et bandana autour du front, il a également pris le temps de répondre à quelques questions (envoyées à l’avance). En précisant, farceur, rigolant dans sa barbe (qu’il n’a toujours pas retrouvé) : « désolé si je bafouille, je n’ai plus trop l’habitude de ce genre d’exercice »…

Tout de même, comment explique-t-il ce nouveau succès alors que son dernier album studio Qalf Infinity date déjà de 2021? « Je n’en sais vraiment rien. Et honnêtement, je ne sais même pas si j’ai envie de savoir. C’est d’autant plus surprenant pour moi que je vis maintenant à la campagne, et que je suis souvent parti à l’étranger, dans des pays où l’on ne me connaît pas. Du coup, j’oublie parfois qu’on m’écoute. » D’accord, mais comment parvient-il à fidéliser son audience ? « Je ne cherche pas vraiment à fidéliser qui que ce soit, ni même être fidèle moi-même – certaines femmes qui m’ont connu pourront probablement en témoigner… Je cherche surtout à être fidèle à moi-même, c’est ça mon but. Dans ce domaine, sans vouloir me jeter des fleurs, je crois que je commence à avoir un bon niveau… ».

On n’en doute pas.

Les 10 artistes belges les plus streamés en Belgique

Damso Hamza Metejoor K3 Lost Frequencies Camille Pommelien Thijs #Likemcast Stromae Angèle

(source : BRMA)