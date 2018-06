Kid Cudi sort un nouvel album épaulé par Kanye West

Pas plus tard qu'hier, Kid Cudi dévoilait la pochette de son album Kids See Ghosts, produit par son ami Yeezy aka West. Une cover à l'aquarelle haute en couleur réalisée par l'artiste contemporain japonais Takashi Murakami, déjà dessinateur à l'époque pour l'album Graduation de West, sorti en 2007. L'alerte du nouvel album avait été lancée quelques jours plus tôt par l'énigmatique Kanye sur son compte Twitter. Comme un teaser, la photo publiée montrait un tableau, dans l'idée d'un brainstorming, avec l'inscription de différents titres issus des projets musicaux à venir de l'artiste mégalomane.

Un début de mois chargé donc pour l'imperturbable rappeur West, qui a sorti Ye la semaine passée - un album express de 7 morceaux, vite fait mais pas forcément abouti. L'alchimie a-t-elle mieux opéré avec Kid Cudi? Le résultat n'est pas si mal, si l'on fait abstraction de l'utilisation parfois abusive de l'autotune. On reconnaît surtout la marque de fabrique de Kid Cudi dans le titre Reborn, qui rappelle les sonorités des titres issus de son premier album Man on the Moon.

Kids See Ghosts compte aussi 7 morceaux dont le premier de l'album comporte un featuring avec Pusha-T. D'autres guest-stars figurent sur l'album comme Yasiin Bey alias Mos Def et Ty Dolla $ign. On remarque aussi le titre Devils Watchin', composé de samples de Burn the rain, l'oeuvre du légendaire Kurt Cobain. Pour rappel, cette mélodie a été découverte dans le documentaire Montage of Heck, une compilation d'enregistrements de l'artiste réalisés chez lui, de son vivant, qui n'avaient jamais été rendus publics. Et parce qu'il n'y a jamais trop de teasing, Kid Cudi et Yeezy ont diffusé un livestream lors d'une soirée à Los Angeles cette nuit pour faire découvrir l'album en avant-première. Ci-dessous, une compilation issue du replay de la soirée, diffusée vers 7 heures ce matin heure belge, sur l'application WAV.

Muna Traub