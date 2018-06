West perd le nord

Dès le deuxième morceau de son nouvel album, Kanye West le clame haut et fort, jusqu'à s'étrangler: "I'm a super hero!" Rien de neuf sous le soleil: ego aussi boursouflé que tourmenté, Kanye West a toujours eu l'hyperbole facile. Jusqu'ici, cependant, son talent (immense) et ses audaces artistiques (révolutionnaires) l'excusaient en grande partie. Depuis son disque précédent, The Life of Pablo, en 2016, la donne a toutefois considérablement changé. Ses outrances se sont mises à ressembler de plus en plus à celles d'un troll tournant fou; et son narcissisme au symbole d'une époque malade.

