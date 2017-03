Goldfrapp, Calypso Rose et Nouvelle Vague en exclusivité au BSF

L'affiche du BSF se complète et après les annonces des venues de La Femme, de Puggy ou encore de Feist, ce sont 11 nouveaux noms qui viennent s'ajouter aux festivités du Brussels Summer Festival.

Le groupe britannique Goldfrapp présentera son album Silver Eye, le premier en 4 ans, en clôture du festival, le même soir et sur la même scène que Pet Shop Boys. Le groupe Nouvelle Vague sera lui présent pour défendre I Could Be Happy, un album où ils revisitent à nouveau des tubes punks et new wave des années 1980 en mode bossa-nova. Un concert à déguster cocktail à la main, tout comme celui de la vétérane Calypso Rose qui viendra présenter Far From Here, composé en collaboration avec Manu Chao.

Côté belge, on note la présence d'André Brasseur qui fera danser la place des Palais, accompagné de son fidèle orgue Hammond, mais aussi des groupes Soldout et Balimurphy qui viendront tous deux présenter leur dernier album. Ce sera aussi l'occasion de revoir Allez Allez, le groupe composé de Sarah Osborne, Marka et les futurs Snuls Christian Debusscher et Nico Fransolet.

Autre retour, celui de la chanteuse française Jil Caplan qui revient avec un nouvel album, 10 ans après avoir sorti Derrière la porte. Toujours en chanson française, le festival invite la révélation The Pirouettes.

Enfin, les amateurs de rock dur en français pourront se réjouir de la venue de Mass Hysteria et ceux qui sont plus friands de musique folk seront ravis de la présence du floridien Radical Face.