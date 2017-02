Un documentaire sur Notorious B.I.G. va voir le jour

Christopher George Latore Wallace, plus connu sous le pseudonyme de Notorious B.I.G. ou simplement de Biggie est un des rappeurs américains les plus réputés. Celui qui a été classé troisième meilleur MC de tous les temps par la chaine télévisée américaine MTV est mort assassiné en 1997 alors qu'il n'avait que 24 ans.

Sa vie semble inspirer les cinéastes puisqu'après le film Notorious sorti en 2009, voilà qu'un nouveau documentaire sur le rappeur va prochainement voir le jour. Ses producteurs ont profité de la Berlinale pour annoncer que leur projet était déjà en route et qu'il serait réalisé avec l'aide de la mère du rappeur, Voletta Wallace. Le film sera réalisé par les frères Emmett et Brendan Malloy qui se sont fait connaître à travers de nombreux clips pour des artistes comme les Foo Fighters, The Kooks ou Justin Timberlake, mais aussi pour des documentaires musicaux comme Under Great White Northern Lights qui raconte une tournée des White Stripes. Le documentaire, qui a pour nom Notorious B.I.G.: One More Chance, veut aller plus loin que le simple fait de raconter sa vie et sa musique en montrant aussi l'influence que l'artiste a eu à travers le monde.

Cette année, on fête le vingtième anniversaire de la mort de Biggie. Annoncé depuis plusieurs années, l'album The King & I qu'il a réalisé avec son ex-femme Faith Evans et qui comprend des collaborations avec Snoop Dogg, Busta Rhymes ou encore DJ Premier va enfin être dévoilé en mai. Une comédie basée sur les paroles des morceaux du rappeur devrait aussi voir le jour prochainement bien que l'on n'en sache pas beaucoup plus sur le projet. Mais ce n'est pas tout puisqu'un film sur l'enquête de la mort de Notorious B.I.G. et de Tupac est en préparation et on pourra y voir Johnny Depp dans le rôle du détective.