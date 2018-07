Pop philo (2/6): Devine qui vient dîner...

Le 17 mai 1954, la Cour Suprême des États-Unis rendit son arrêt dans l'affaire Brown v. Board of Education -un arrêt mettant fin à la ségrégation raciale dans les écoles publiques américaines et marquant un pas décisif dans l'octroi des droits civiques aux minorités ethniques. Treize ans plus tard, Stanley Kramer réalisa Devine qui vient dîner?, un huisclos au...