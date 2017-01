Magritte 2017: Les premiers les derniers et Keeper en tête des nominations

Marie Gillain (Mirage d'amour), Virginie Efira (Victoria), Astrid Whettnall (La route d'Istanbul) et Jo Deseure (Un homme à la mer) brigueront le Magritte de la Meilleure actrice. Virginie Efira, qui présidera cette édition 2017, est par ailleurs nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle pour Elle du Néerlandais Paul Verhoeven.

Comme l'an dernier, François Damiens (Les cowboys) et Bouli Lanners (Les premiers les derniers) sont quant à eux en compétition dans la catégorie Meilleur acteur, face à Jean-Jacques Rausin (Je me tue à le dire) et Aboubakr Bensaihi (Black).

Les premiers les derniers concourra également pour le Magritte du Meilleur film, de même que Keeper de Guillaume Senez, L'économie du couple de Joachim Lafosse, Je me tue à le dire de Xavier Seron et Parasol de Valéry Rosier.

Outre ces deux sections, le long métrage de Bouli Lanners est retenu dans six autres catégories à savoir celles du Meilleur réalisateur, Meilleur acteur dans un second rôle (David Murgia), Meilleur scénario original ou adaptation, Meilleure image, Meilleurs décors et Meilleurs costumes.

En termes de nominations, Keeper de Guillaume Senez se distingue également avec une présence dans huit catégories également. Juste derrière, on retrouve Je me tue à le dire de Xavier Seron et Parasol de Valéry Rosier avec sept nominations chacun.

Au total, 21 Magritte seront décernés à l'ensemble de la profession lors de cette soirée qui sera diffusée en direct et en clair sur Be TV, partenaire de l'événement et producteur. Un Magritte d'Honneur sera par ailleurs remis à une personnalité emblématique du 7e Art, dont le nom sera dévoilé prochainement. En 2016, Le Tout Nouveau Testament de Jaco Van Dormael était reparti grand gagnant de la cérémonie, avec 4 distinctions.

Depuis le lancement des Magritte du cinéma, plus de 500 films ont été soumis au vote des professionnels, souligne l'Académie André Delvaux, qui précise que 72 films étaient éligibles pour cette 7e cérémonie.

Cette édition 2017 des Magritte du Cinéma sera présidée par Virginie Efira, avec Anne-Pascale Clairembourg en maîtresse de cérémonie. Son affiche (ci-dessus) a été réalisée par Denis Meyers.