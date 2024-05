Ce soir en télé, la deuxième saison de Tokyo Vice, série en milieu mafieux

Après une première saison réussie, dont Michael Mann avait sculpté l’esthétique rutilante, la série tirée des mémoires du journaliste Jake Adelstein s’en démarque et ouvre une autre focale. L’observation chirurgicale et sans concession de l’empreinte yakuza sur la société japonaise, érigée du point de vue de Jake, jeune journaliste américain installé à Tokyo, démultiplie ses centres de gravité autour des personnages, de leurs quêtes et désirs.



Jake prend ses distances avec son enquête tandis que l’inspecteur Katagiri est muté dans un autre service. Tous deux renouent au moment où une super flic relance la traque des yakuzas. Pour ces derniers, l’heure du rififi a sonné alors que les ardoises se règlent, et que le club de l’expat nyctalope Samantha voit son avenir s’assombrir. L’intrigue, parfois poreuse, demeure ancrée dans le réel local, avec ses sursauts de violence dosée, son esthétique de haut vol et ses dialogues finement découpés.