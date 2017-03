Le site IMDb veut valoriser le travail des femmes en introduisant le label F

Il y avait déjà les films labélisés R, qui sont interdits aux moins de 17 ans non accompagnés. Il faudra maintenant également compter sur les oeuvres portant le label F, pour female, sur le site de l'Internet Movie Data Base (IMDb).

Ce label a été créé en 2014 par Holly Tarquini, la directrice du festival britannique Bath Film, pour valoriser le travail des femmes qu'elle trouve trop peu présentes dans le monde du cinéma. Selon le site Internet dédié à cette labélisation, il n'y a eu que 3,6% de films réalisés par des femmes dans le top 250 des longs-métrages sortis en 2015. Des chiffres qui montent à 4,4% chez les scénaristes et 10,4% pour les productrices, des pourcentages toujours bien trop faibles.

Il a été inspiré par le test de Bechdel, qui vise à démontrer à quel point certaines oeuvres sont centrées sur le genre masculin. Pour passer ce test, et donc obtenir le label F, il faut que l'oeuvre contienne au moins deux personnages féminins, qui parlent ensemble et qui discutent d'un autre sujet que celui de la gent masculine. Dans une interview donnée par Tarquini, elle affirme que 90% des films ne passent étonnamment pas ce test.

Il est possible d'obtenir jusque trois F dans cette classification. Pour atteindre la note maximale, il faut que le film ait été écrit et/ou réalisé par une femme et qu'il comprenne un personnage féminin complexe qui contribue grandement à l'histoire. Le label avait déjà été adopté par une quarantaine de cinémas et de festivals du film avant que le site IMDb ne décide de se joindre à l'aventure.

Quelques jours seulement après son lancement, la base de données comptabilise déjà plus de 20.000 oeuvres classés dans cette catégorie. Et si l'initiative de valoriser le travail des femmes est honorable, ce classement est loin d'être optimal. Tous les films sont pris en compte, donc la qualité de ceux-ci est délaissée, ce n'est pas parce qu'une femme réalise le film qu'il parlera forcément de son genre (Wayne's World ou American Psycho) et ce ne sont pas non plus des oeuvres comme Twilight ou Bridget Jones qui oeuvrent pour l'égalité homme-femme...