Kore-eda, le cinéaste des familles

Hirokazu Kore-eda Palme d'or, voilà qui ne souffre guère de contestation. Découvert en 1995 avec Maborosi, le cinéaste japonais a ensuite signé divers joyaux, les Nobody Knows, Still Walking ou autre Tel père, tel fils qui illuminent sa filmographie. Si The Third Murder, son précédent opus, le voyait s'essayer avec bonheur au thriller philosophique, il renoue dans Une affaire de famille (Manbiki kazoku), le film lui valant cette consécration cannoise, avec l'un de ses thèmes de prédilection, la famille, explorée sans relâche depuis Nobody Knows. "À l'époque où j'ai écrit ce film, j'ava...