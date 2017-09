Douze long métrages au Festival international du film de Gand

"La compétition internationale fera place aux nouvelles oeuvres de réalisateurs chevronnés tels János Szász, Luca Guadagnino, Yorgos Lanthimos ou Joachim Trier, mais se concentrera surtout sur de jeunes talents encore peu connus", explique le directeur artistique du festival, Patrick Duynslaegher.

Le jury international décernera deux prix, celui du Meilleur film et le prix Georges Delerue pour la meilleure musique; deux prix valant ensemble près de 70.000 euros.

Les douze long métrages sélectionnés sont 1945 de Ferenc Török, The Butcher, The Whore & the One-eyed Man de János Szász, Call Me by Your Name de Luca Guadagnino, A Ciambra de Jonas Carpignano, The Fixer de Adrian Sitaru, The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos, A Man of Integrity de Mohammad Rasoulof, La nuit où j'ai nagé de Damien Manivel et Kohei Igarashi, Tesnota de Kantemir Balagov, Thelma de Joachim Trier, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh et Zagros de Sahim Omar Kalifa.