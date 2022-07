Restez au sec en festival grâce à notre CoverDuVif !

Cet été, pas question de s’assoir en festival et d’en ressortir plein de terre. Grâce à Focus Vif et à sa CoverDuVif, vous resterez au sec en toutes circonstances !

Les fesses pleines de terre, les shorts trempés par l’herbe humide ou salis par le sol, c’est fini ! Focus Vif a imaginé la solution aux problèmes de beaucoup de festivaliers qui voudraient, le temps d’une pause, s’assoir quelques secondes pour souffler entre deux concerts. CoverDuVif, c’est une petite couverture de 100 sur 70 centimètres qui permettra à tous de prendre un moment off sans s’inquiéter. Elle sera disponible à Dour, au Gent Jazz, au Jazz Middelheim, à Deep in the Woods ou au Micro Festival.

Sur cette cover, vous retrouverez beaucoup de choses : un guide de prononciation de vos artistes préférés, la cover du Focus Vif spécial festivals, mais aussi quelques QR codes qui vous donneront accès à plusieurs pages web. L’un vous redirige vers notre page « Festivals« , un autre vers la page « Focus Music Box« , un troisième vers notre agenda de l’été et le dernier vous donne accès à une offre d’essai exclusive de quatre semaines de lecture gratuite du Vif, Focus Vif et Vif Weekend.

Petite cover, certes, mais qui a beaucoup de choses à offrir ! On espère qu’elle pourra vous accompagner et vous sauver en festival.