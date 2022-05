À la télé ce soir: Entre les murs

La Palme d’or au Festival de Cannes 2008 fut une grande surprise. D’autant plus qu’aucun film français n’avait eu cet honneur depuis Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, 21 ans plus tôt. Entre les murs méritait bien cet honneur, tant sont manifestes les richesses de ce film vraiment pas comme les autres. Laurent Cantet nous y emmène dans une classe de 4e d’un collège du 19e arrondissement de Paris. L’établissement est réputé “difficile”, François en a été prévenu. Le jeune professeur de français n’hésitera pas à oser des méthodes non académiques pour obtenir l’attention de ses élèves… Tourné durant les vacances avec d’authentiques collégiens, Entre les murs adapte le roman de François Bégaudeau (paru en 2006), lequel tient lui-même le rôle principal. Inspiré de sa propre expérience de prof, le film allait remporter succès critique et public, tout en divisant les enseignants au fil d’un nécessaire débat sur un sujet de société absolument majeur.