À la télé ce soir : The Tourist

Sortis de l’esprit des scénaristes de The Missing, les six épisodes de The Tourist nous plongent dans les tourments pleins de rebondissements d’un miraculé. Après avoir été pris en chasse puis violemment percuté par un camion dans l’Outback australien, un homme se réveille à l’hôpital, les jambes en compote et complètement amnésique. Une officier de police bizarrement candide, l’aide à retrouver son identité. Mais lorsqu’il revient sur ses dernières traces avant l’accident, de rencontres en découvertes fortuites, son profil, qui se reconstitue peu à peu, ne manque pas de révélations tordues. Nouant une intrigue secondaire qui implique un autre homme enterré vivant et distillant une bonne dose d’humour noir dans les dialogues, The Tourist dépoussière le thème de la quête d’identité post-traumatique, usée jusqu’à la corde par la franchise Bourne. Débarrassé de la trilogie Fifty Shades of Grey, Jamie Dornan joue une partition convaincante dans un environnement singulièrement hostile.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.