À la télé ce soir : Infiniti

L’ISS ne répond plus. Durant une opération d’arrimage d’un vaisseau cargo, l’équipe scientifique à bord de la station spatiale internationale a soudainement cessé d’émettre. Dans la salle de contrôle du cosmodrome de Baïkonour, c’est la consternation. Au même moment, une série de meurtres ritualisés essaiment dans les plaines alentours. Corps nus mutilés, décapités, recouverts de cire. L’analyse ADN révèle qu’il s’agit de l’équipe scientifique de la station. Spationaute française évincée de la tragique mission spatiale avant son départ, Anna Zarathi mène l’enquête. Elle croise la route du détective Isaak Turgun, qui lui aussi tente de donner du sens aux macabres découvertes. Ombrageux, poétique, Infiniti raconte la fin de la conquête spatiale comme horizon commun et questionne la place de cette hyper technologie sur des terres encore traversées par des coutumes et des visions du mondes ancestrales. Dans les rôles principaux, Céline Sallette et Daniyar Alshinov réussissent à composer des personnages qui peinent à cacher leurs failles béantes. À la réalisation, Thierry Poiraud (Zone blanche) approfondit son traitement naturaliste de l’étrange. Loin de l’opéra spatial que son titre pourrait induire, Infiniti est un essai ambitieux et critique qui arrime les enjeux politiques et économiques aux questions spirituelles et eschatologiques.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.