À la télé ce soir : Dark Waters

Le réalisateur Todd Haynes et l’acteur Mark Ruffalo sont venus à Bruxelles, au Parlement européen, pour présenter Dark Waters en avant-première. Une invitation due au fort sujet du film et à ses résonances sociales et politiques on ne peut plus actuelles. Basé sur un article (de Nathaniel Rich) paru dans le New York Times Magazine, Dark Waters dénonce puissamment une effrayante affaire de pollution mettant en cause la fameuse entreprise de produits chimiques américaine DuPont. Laquelle aura mis sciemment en danger la santé des habitants de Parkersburg, en Virginie-Occidentale. Le héros du film, Robert Bilott, est avocat spécialisé dans… la défense des sociétés de l’industrie chimique. Alerté par un fermier, il va consacrer tout son temps à obtenir justice contre les responsables de la pollution. Cette histoire de résistance, Todd Haynes (Loin du paradis, Carol) la raconte avec autant de style que de passion. Mark Ruffalo (Spotlight) en est l’interprète idéal.



