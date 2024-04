Viggo Mortensen écrit, réalise, compose la musique et joue dans The Dead Don’t Hurt, un western où brille aussi Vicky Krieps.

Racisme, féminisme et inégalités sociales: voilà les thèmes avec lesquels Viggo Mortensen fait carburer The Dead Don’t Hurt, son western à l’ancienne. Mais ce deuxième film en tant que réalisateur -son premier était le drame entre père et fils Falling, en 2020- vaut surtout pour sa robustesse, sa belle photographie et l’histoire d’amour qui couve dans cette balade au far west dont il signe également le scénario et la bande originale.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Il endosse en prime lui-même le Stetson de Holger, immigré danois et ancien soldat qui tombe amoureux de Vivienne (Vicky Krieps), une jeune Canado-Française à l’esprit libre, dans la Sierra Nevada de 1860. Mais très vite, le couple est séparé par la guerre de Sécession, charriant un flot de chagrin et de blessures. Pas aussi excitant que, disons, Unforgiven de Clint Eastwood, mais tout de même une belle romance, qui s’épanouit lentement.