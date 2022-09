À la télé ce soir : Sean Connery vs James Bond

“Quel acteur a interprété le premier le rôle de James Bond? Oui, Mamadou?” “C’est à dire que je veux dire un truc mais c’est une connerie.” “Sean Connery, bonne réponse, Mamadou”, rigolaient jadis Les Inconnus dans Télémagouilles. Cary Grant et David Niven avaient été envisagés mais ils incarnaient l’idéalisme déclinant des années 50… En 1962, l’Écossais est le premier à enfiler le costume de 007. “Un sourire envoûtant, un regard éclatant, l’élégance de bon ton.” Connery a inventé l’agent secret macho des années 60. Et grâce à Dr. No, il est rapidement devenu l’un des hommes les plus connus au monde. Bond a la célébrité d’un super-héros Marvel. Une telle icône vous colle à la peau. Pendant toute sa carrière, l’acteur a essayé de prendre ses distances avec le personnage. Le documentaire de Gregory Monro raconte la rencontre entre les deux hommes (“Connery était l’homme idéal pour une révolution culturelle dans le climat de l’époque”) et à quel point le poids de l’un a pesé sur l’autre. Il retrace le parcours du gamin d’un quartier ouvrier dont le père travaillait dans une usine de pneus et dont la mère était femme de ménage pour l’armée polonaise. Les Marines qu’il a quittés pour raisons médicales, les cercueils dans lesquels il dormait pour économiser de l’argent ou encore sa participation à Mister Univers… Les premiers pas au théâtre, La Colline des hommes perdus et ensuite les personnages de mentor (Highlander, À la poursuite d’Octobre rouge, Indiana Jones, Les Incorruptibles)… Monro survole tout. Jusqu’à ses zones d’ombre et ses thérapies contre la colère.

© GETTY IMAGES / ROCHES PRODUCTION