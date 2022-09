À la télé ce soir : L’Amiante, l’histoire sans fin

D’après l’OMS, l’amiante provoque la mort de plus de 100 000 personnes chaque année. Maladies pulmonaires, cancers, asbestose. Cette matière miracle, peu coûteuse, largement utilisée dans la seconde moitié du XXe siècle pour sa résistance au feu, ses vertus isolantes et sa longévité inégalée, est une épée de Damoclès à l’échelle mondiale. Ce documentaire choc, accablant, éprouvant tant il vrille littéralement l’estomac, cartographie l’usage encore largement répandu de l’amiante à travers le monde, malgré une nocivité reconnue depuis les années 1930. Interdite en Europe, où les projets de désamiantage ressemblent à des supplices de Sisyphe, elle est exportée par la société franco-belgo-suisse Eternit en Amérique du Sud, tandis que les carcasses des navires occidentaux, gavés de cette fibre mortifère, sont démantelées par une main-d’œuvre surexposée au Bangladesh. En Russie, la privatisation de son extraction a jeté des milliers d’ouvriers dans les bras de la maladie. Arrimé aux témoignages d’experts, de malades, de militants et de responsables d’entreprises qui ne prennent pas la mesure du scandale, ce récit d’une course folle au profit et de ses conséquences, filmé sans pathos mais avec un sens de l’image et de la pédagogie efficientes, encapsule les maux d’une espèce humaine qui marche complètement sur la tête.

