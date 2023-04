Spagguetta Orghasmmond ***1/2

Viata e Frumoasa

C’est sans doute l’un des disques les plus cinglés et imprévisibles de ce premier trimestre. Pour Viata e Frumoasa, son deuxième album, Spagguetta Orghasmmond a invité Ian Svenonius (The Make-Up, Chain and The Gang…), le capitaine Caverne Mr. Marcaille, les Teutons de Rummelsnuff et l’Académie royale de solfège de Marchienne à déplacer les montagnes et à faire l’amour à Charleroi avec le fantôme d’Ennio Morricone et les restes de Gianni Meccia en s’attaquant au This Is Rock’N’Roll des Kids. Le tout en italien, en français, en anglais et en roumain sans avoir peur de la variété. On n’a pas tout compris mais des gens font la farandole sur la E42 entre le Water Moulin et le Rockerill…