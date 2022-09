Les pièces font leur (r)entrée en scène

Des pièces, des chorégraphies, et des performances viendront susciter émotion, et réflexion.

Hedda

Aurore Fattier aime réinterpréter les textes du répertoire, en les éclairant de l’usage de la vidéo. Pour Hedda, elle s’inspire d’Hedda Gabler d’Ibsen, s’invitant en coulisses dans les derniers jours de répétition de la pièce. Portraits de femmes et déconstruction du patriarcat, le spectacle se propose d’investiguer la vie réelle contre celle fantasmée sur scène.

D’Aurore Fattier. Du 18 au 28/09 au Théâtre de Liège, du 05 au 08/10 au Théâtre National (Bruxelles), du 12 au 14/10 au Théâtre de Namur, les 28 et 29/06/2023 au Manège (Mons).

© CLAIRE BODSON

Corps extrêmes

C’est la respiration du début de saison. Créé pendant le confinement, Corps extrêmes est comme une méditation. Un spectacle de danse, mais plus que ça. Sur scène, un slackliner, une grimpeuse et des acrobates ont l’extrême pour adrénaline. Projetées pendant le spectacle, les répétitions se sont faites sur gouffre, littéralement, au-dessus du vide, dans les montagnes. En voix off, leurs témoignages se combinent aux performances de ces corps forts au plateau. C’est “extrêmement” beau, vivant, respirant.

De Rachid Ouramdane. Du 28 au 30/09 aux Halles de Schaerbeek.

© PASCALE CHOLETTE

Koulounisation

Le spectacle de Salim Djaferi est un coup de poing en douceur. La recherche documentaire et sémantique sur l’origine du mot “colonisation” se fait ici avec un homme, des planches de polystyrène, du jus de betterave et beaucoup de pédagogie, d’humour et de calme.

Du 29/11 au 09/12, au Rideau (Ixelles), du 20 au 22/12 à l’Ancre (Charleroi), du 22 au 27/01 au Théâtre de Liège.

© THOMAS JEAN HENRI

Les visites de mon voisin

Gaspard Giersé est saxophoniste et historien de l’art. Mais pas que. Il se passionne pour les histoires de Bruxelles. Il en a tiré les Visites de mon voisin. Entre autres thèmes: décolonisation, vieux Bruxelles ou Aegidium -ce bijou d’Art Nouveau dont il semble être seul à avoir les clefs. Plaisirs éclectiques garantis.

Toutes les dates sur le site www.lesvisitesdemonvoisin.com

Shahada

C’est l’histoire de Fida Mohissen, Syrien passé par le Liban, ayant grandi à Paris. Et autant de vies, peuples et croyances croisés. C’est la rencontre de l’homme d’hier avec celui qu’il est devenu. Shahada, signifie “être présent, être témoin, attester”. Ce que fait cette pièce en racontant que le corps n’est pas seulement le véhicule de l’âme, mais qu’il a aussi sa propre vie.

Du 13/09 au 01/10 au Théâtre de Poche (Bruxelles).

© Angelique Surel

Despois do siléncio / Après le silence

La metteuse en scène Christiane Jatahy dit les fléaux de notre époque. Formée au journalisme, au théâtre, à la philosophie et au cinéma, sa scène est documentée. Pour Après le silence, inspiré du roman Torto Arado d’Itamar Vieira Junior, elle a rencontré dans son Brésil natal au main d’un dictateur l’esclavage moderne: la paysannerie des sans-terre confrontée à la toute-puissance des propriétaires. Sur scène, trois femmes. Derrière elles, un écran où les personnages rencontrés se racontent. En creux, une utopie: que garder d’hier, comment construire aujourd’hui, qu’inventer demain? Fiction et réalité s’entrecroisent. Le théâtre de la lauréate du Lion d’or à la Biennale de Venise est politique. Son propos est urgent.

De Christiane Jatahy. Les 20 et 21/10 au Singel (Anvers), du 16 au 18/11 au Théâtre National (Bruxelles).

© christophe raynaud de lage

One Song

Mêlant performance, sport, théâtre, art figuratif, danse et musique, One Song de Miet Warlop est la quatrième des Histoire(s) du théâtre, instiguées par Milo Rau. L’artiste visuelle s’inspire de la vie de son frère, musicien parti trop tôt. Sur scène, quatre musiciens, une commentatrice sportive, des fans et un pom-pom boy. Violoniste équilibriste, contrebassiste aux abdos, claviériste au tremplin, batteur à la course. Trop de trop? Le spectateur se demandera parfois pourquoi il est là. Mais le comprendra après digestion. À voir absolument.

De Miet Warlop. Du 01/10 au 07/10 au NTGent (GAND), le 18/11 au Leietheater (Deinze), le 26/11 au CC Strombeek, le 22/03 à De Warande (Turnhout), les 24 et 25/03 à De Singel (Anvers).

© christophe raynaud de lage

Rituels du désordre

La chorégraphe Leslie Mannès est unique: elle vibre, déconstruit, fortifie. Sa danse est un corps scandé, porté par les sons galvanisants de Thomas Turine et les lumières hypnotiques de Vincent Lemaître. Ensemble, ils poursuivent leur exploration scénique en invitant les spectateurs au plateau pour Rituels du désordre, un atelier dirigé par les artistes et restitué sur scène. L’art participatif ne vous plaît pas? Rattrapez Forces (le 08/10), sa sublime pièce pour trois femmes. Et vous regretterez sans doute de ne pas avoir dansé le pas.

De Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître. Les 27 et 28/09 au Manège (Mons), les 23/03 aux Écuries (Charleroi), du 21 au 24/06 au Varia (Bruxelles).